Juliette Binoche w nowym filmie "Niewierna". Zwiastun i data premiery

- "Historie miłosne są zawsze poruszające. To nie jest coś stabilnego. Zdarzają się kolizje, wstrząsy. Sądzę, że w tej historii Sara i Jean kochają się. Jednak kiedy ona spotyka mężczyznę z przeszłości, najpierw jest zaniepokojona, zdenerwowana, a później daje sobie prawo do myślenia o pewnych rzeczach z nim związanych. To coś, co może się zdarzyć w miłości i nie jest równoznaczne z degradacją związku. To zmiana kierunku myślenia, która oczywiście może być bardzo bolesna. Na planie panowała atmosfera takiego zaufania, że mogliśmy zajść bardzo daleko. A to wyłącznie dzięki temu, że Juliette i Vincent byli niczym wojownicy. Staraliśmy się za nimi nadążyć" – mówi reżyserka Claire Denis.