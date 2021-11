Już tylko niecałe dwa tygodnie do EnergaCAMERIMAGE 2021

"Patricia Piccinini tworzy silikonowe potwory, rzeźby, które przypominają ludzi, stworzenia, które patrzą i czują jak ludzie. Gdy stajemy przed człowiekiem foką, czy rzeźbą małej dziewczynki z jakimś stworzonkiem na rękach, tą którą widzimy na plakacie Wystawy przygotowanej dla Torunia przez Fundację Sztuki Świata, przypominamy sobie od razu znakomite filmy Davida Lyncha " Człowiek słoń" czy "Głowa do wycierania". I o tym jest ta wystawa, o istotach zdeformowanych, o ich prawie do życia i uczuć, ale też o naszych lękach, odrzucaniu odmienności, tego co nieznane oraz o odpowiedzialności ludzi za to, co stworzyli. Hybrydy, chimery, monstra z ich światami, wykreowane przez Patricię Piccinini stawiają przed nami wiele istotnych pytań o przyszłość cywilizacji, o rozwój terapii i eksperymentów biogenetycznych w czasach zarazy i konfliktów wojennych, o ochronę środowiska, o etyczne i moralne postawy wobec innych niż my, o tworzenie nowej pozytywnej wspólnoty. Obok tej wystawy nie można przejść obojętnie."