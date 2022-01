Katarzyna Figura Człowiekiem 30-lecia "Wprost"

Nowy film z udziałem aktorki "Chrzciny" w reżyserii Jakuba Skoczenia trafi do kin już 18 listopada. Jego akcja rozgrywa się w grudniu 1981 roku. Bohaterka grana przez Katarzynę Figurę - Marianna to gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.