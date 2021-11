Katarzyna Figura, Maciej Musiałowski, Tomasz Schuchardt i Michał Żurawski na "Chrzcinach". Plakat i zwiastun filmu

-"To co wyróżnia tę rodzinę to liczne nieporozumienia i konflikty. Wybuchają co chwilę. Ich przyczyną są kwestie – ideologiczne, światopoglądowe, czy też zwykłe przyziemne sprawy. Wszyscy są przekonani, że mają rację i w związku z tym nie muszą słuchać innych. Jednym słowem, nasi bohaterowie trwają w swoistym chocholim tańcu, który coraz szybciej zmierza do katastrofy" - mówi reżyser Jakub Skoczeń.