Katarzyna Figura odwołuje stan wojenny! Nowy plakat filmu "Chrzciny" z okazji rocznicy 13 grudnia 1981

- Stan wojenny to mroczna część naszej najnowszej historii. Jednak wielu ludzi, pamiętających 13 grudnia 1981 roku przywołuje z uśmiechem dziwny fakt – nie było "Teleranka". Zawsze fascynowało mnie to tragikomiczne podejście Polaków do wydarzeń historycznych. Można odnaleźć je w wielu polskich filmach. Szara rzeczywistość zostaje w nich zderzona z elementami komizmu. Ta dwoistość stała się kluczem do pomysłu na film "Chrzciny" - mówi reżyser Jakub Skoczeń.