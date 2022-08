Kawiarnia Koło Molo wypełniona po brzegi podczas spotkania z Piotrem Głowackim w ramach BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane

BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane to jedno z najważniejszych wydarzeń lata, które na stałe wpisało się w kalendarz polskich wakacji. Od kilkunastu lat festiwal celebruje miłość do kina i zaprasza do oglądania filmów w wyjątkowych, zapierających dech w piersiach okolicznościach przyrody. Na 15-lecie w ramach festiwalu prezentowany jest repertuar, który spodoba się miłośnikom wszystkich gatunków filmowych. Warto zaplanować wakacyjne wieczory w kinach letnich na seansach pod hasłem We Love Cinema w towarzystwie największych gwiazd. Repertuar festiwalu został tradycyjnie podzielony na dni tematyczne, z których aż trzy - poniedziałki, wtorki i niedziele - odbywają się pod patronatem Banku BNP Paribas. Seanse w sierpniu rozpoczynają się o 21:30 na sopockim Molo oraz o 21:00 na Kulturalnym Placu Niepodległości przy zakopiańskich Krupówkach i w giżyckiej Ekomarinie. Szczegółowy harmonogram projekcji dostępny jest na stronie www.kinoletnie.pl