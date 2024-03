Kawulski: Komunikowanie się z publicznością jest dla mnie absolutnie kluczowe

Chyba już samo to, że jego istotą jest video, tekst odgrywa tam dużo mniejszą, czasem wręcz znikomą rolę. Nie mogłem się przestawić na takie podejście, ale wziąłem sobie mocno do serca myśl jednego z guru komunikacji wizualnej: jeśli chcesz opowiadać o video, musisz to robić w formie video. To motto mocno dało mi do myślenia o tym, że to, co oferuje TikTok, jest najwłaściwszym językiem do komunikacji dotyczącej projektów filmowych. Kiedy wbiłem to sobie do głowy, było mi już znacznie łatwiej.