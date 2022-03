Kiedy stajemy się za duzi na bajki? Rozmowa z Karoliną Gruszką

Powiedziałam to chyba całkiem niedawno (śmiech). Rzeczywiście, ciągle mam na tym polu niedosyt, ale wydaje mi się, że to dobrze! Zazwyczaj patrząc na swoje role, widzę, co można było tam jeszcze zmienić. Ale to nie jest tak, że nie ma projektów, z których nie jestem dumna. Wzięłam udział w filmach i spektaklach, które niosą za sobą wiele dobrego. Ostatni projekt, z którego jestem naprawdę dumna, to spektakl Teatru Telewizji, który był pokazywany w TVP Kultura chyba tylko raz. Obecnie można go obejrzeć bezpłatnie na VOD i bardzo zachęcam do zapoznania się z tym tytułem. Mowa o spektaklu "Badania ściśle tajne. New Constructive Ethic" w reżyserii mojego męża. To tekst, który mówi o obecnej sytuacji na świecie, o zbliżającej się katastrofie klimatycznej, ale też o tym, na ile jako ludzkość w ogóle jesteśmy gotowi jednoczyć się w imię ważnych spraw i na jakim jesteśmy etapie rozwoju ewolucyjnego, na ile potrafimy się komunikować i czy jesteśmy sobie w stanie poradzić z bardzo aktualnym teraz problemem, jakim są reżimy totalitarne. To dla mnie bez wątpienia bardzo ważny spektakl.