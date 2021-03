Konkurs Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE

Budowa siedziby ECFC, zaplanowana na lata 2021 – 2025, jest największym, poza Muzeum Historii Polski, budowlanym projektem inwestycyjnym w dziedzinie kultury w Polsce. Koszt realizacji budowy to 600 mln złotych, z czego 400 mln złotych ma pochodzić z centralnych środków rządowych zapisanych w Wieloletnim Programie Rozwoju, a 200 mln złotych z budżetu Miasta Torunia.

ORGANIZATOR KONKURSU - Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE - jest państwową instytucją kultury, która rozpoczęła działalność z początkiem 2020 roku na podstawie podpisanej w dniu 29 września 2019 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Miasta Toruń oraz Fundację Tumult umowy o wspólnym jej utworzeniu i współprowadzeniu. Celem instytucji jest wybudowanie w Toruniu stałej siedziby Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. Poza tym zadaniem inwestycyjnym ECFC ma prowadzić działalność merytoryczną w ramach corocznej współorganizacji Festiwalu oraz, co ważne, innych projektów o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, edukacyjnym i naukowym w zakresie polskiej i światowej kultury audiowizualnej. Organizatorzy festiwalu mają nadzieję, że budowa jego stałej siedziby wypełni lukę, jaka istnieje w polskiej infrastrukturze kulturalnej i pozwoli w pełni rozwinąć skrzydła tej największej międzynarodowej imprezie filmowej w Polsce. Będzie to również przestrzeń do organizacji przedsięwzięć różnych środowisk, które w tym miejscu znajdą logistyczne zaplecze i najlepsze warunki realizacji wydarzeń dla swojej grupy odbiorców, mieszkańców kraju i regionu.