Kościuszko przejrzał Napoleona. Nie dał się ani oszukać, ani zastraszyć

Był to moment, w którym Tadeusz Kościuszko całkowicie usunąć się w cień, przestał angażować się w sprawy związane z polityką. Nieliczne osoby, które odwiedzały dawnego przywódcę powstania w jego wiejskiej posiadłości niedaleko Berville, gdy rozmowa zchodziła na temat cesarza Francji, były ostrzegane: "Znakomity to wódź, ale nie myśl, że on Polskę wskrzesi. To jest niebezpieczny despota, a zaspokajanie ambicji to jedyny cel jego. On nic trwałego nie utworzy, tego jestem pewien" – zapisał w 1808 roku w swoich pamiętnikach polski oficer armii Księstwa Warszawskiego. Minie jeszcze kilka lat, a Polacy przekonają się, że Kościuszko miał – niestety – rację.