"Król Richard" to jeden z najlepszych filmów Willa Smitha. Obowiązkowo dla każdego rodzica

To portret wspierającej się rodziny na tle wypełnionej rasizmem rzeczywistości. To wbijanie szpili w system edukacji, który nie pozwala na to, by dzieci z różnych środowisk mogły walczyć o lepsze życie i rozwijać umiejętności. To historia człowieka, którego niesłychany upór doprowadził do głębokich zmian w sporcie, otwierając drzwi kariery dla setek, jak nie tysięcy dzieciaków takich jak Serena i Venus.