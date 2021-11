Legion samobójców. The Suicide Squad.

Do obsady Legionu Samobójców: The Suicide Squad dołączył także Idris Elba, który wciela się w rolę Bloodsporta. To światowej klasy brutalny snajper - jego ręce i wszystko, co w nich dzierży, to śmiercionośna broń. Ten zahartowany przestępca ma tylko jedną słabość… którą, oczywiście, Amanda Waller wykorzystuje, aby przekonać go do dołączenia do drużyny. Bloodsport to postać żyjącą głęboko w podziemiach świata DC. Pochodzi z bardzo trudnego wojskowego środowiska, jest zrzędliwym facetem i lepiej nie przebywać w jego pobliżu. Od dawna siedzi w więzieniu i nienawidzi systemu – mówi Elba o swojej postaci.