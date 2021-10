"Odwiedziliśmy miejsca, do których Enrico chodził jako dziecko. Obserwowaliśmy, jak wspina się na 30-metrową skałę i nurkuje. Byliśmy w szoku, bo zdaliśmy sobie sprawę, że robił to od dziecka. Ta dodatkowa warstwa wspomnień i nostalgii naprawdę podkreśla jego miłość do tego miejsca. Poza tym oczywiście musieliśmy poznać ludzi z regionu: rybaków, miejscowych. Było to bardzo inspirujące i dało nam wiele materiału do pracy" – opowiada scenografka Daniela Strijleva.