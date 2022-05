Łukasz Adamski nowym dyrektorem artystycznym Kameralnego Lata

Sytuacja w Ukrainie pokazuje, że "koniec historii" nie nadszedł i nasza wolność jest realnie zagrożona. To zagrożenie ma jednak szerszy wymiar. Wolność jest dziś pojęciem z jednej strony zbanalizowanym, a z drugiej wypaczonym. Różne grupy społeczne, zamykające się coraz mocniej w swojej plemienności, wykorzystują pojęcie "wolność" do zniewalania tych, których uznają za wrogów. W erze ideologicznych baniek w mediach społecznościowych ten problem ma jeszcze szerszy wymiar. Nasz festiwal ma przypomnieć, że prawdziwa wolność polega na rozmowie, debacie, ścieraniu ze sobą skrajnie różnych poglądów. Nie chcemy być krępowani przez poprawność polityczną, religijną czy ideologiczną. Może to brzmi utopijnie, ale naprawdę jestem przekonany, że kino daje możliwość stworzenia miejsca, gdzie będziemy wolni. Wolni, by bronić naszych racji i wolni, by szanować prawo innych do obrony swoich. Wolni od naszych uprzedzeń, przesądów i lęków. Po to jest FREEDOM Film Festiwal.