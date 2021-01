Ma długie przyrodzenie i jest bohaterem bajki. Burza w kraju

Aż trudno w to uwierzyć, że włodarze duńskiej telewizji publicznej DR nie pomyśleli, że ich nowa bajka, skierowana do dzieci w wieku 4-8 lat, wywoła takie oburzenie rodziców. W końcu główny bohater animacji, John Dillermand, w każdym odcinku ma spore kłopoty z powodu swojego długiego i trudnego do skontrolowania penisa, który przykładowo kradnie dziecku loda. Zdarzają się też i przypadki, gdy przyrodzenie robi coś dobrze – chociażby oswaja lwy lub wyprowadza psy na spacer.