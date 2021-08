Magnus von Horn, przedpremiera filmu o kobietach z Roztocza i eksperymentalna "Maska", czyli weekend finałowy 22. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu

Letnia Akademia Filmowa to w sumie około 150 filmów polskich i zagranicznych, głównie fabularnych, ale i dokumentalnych, pełno-, ale i krótkometrażowych. To – jak wskazuje nazwa – wydarzenie, które ma walor edukacyjny. Po seansach widzowie mogą dopytać zaproszonych gości o ich pracę, o dany film, o kondycję X Muzy. Bliskość z twórcami i ich dziełem jest atutem zwierzynieckiego festiwalu. W ciągu pierwszych pięciu dni z publicznością LAF rozmawiali m.in. Dorota Kędzierzawska, Roma Gąsiorowska, Arkadiusz Jakubik, Maciej Bochniak, Grzegorz Zariczny, Rafał Zawierucha, Maciej Barczewski, Grzegorz Hartfiel.

Dziś (piątek) w Zwierzyńcu na Roztoczy zobaczymy też dwa tytuły połączone w cyklu pod nazwą… " Prosto z Roztocza ". Krótkometrażowy dokument "Jeden marzy, drugi nie" opowiada o chłopakach ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Drugi tytuł, pokazywany u nas po raz pierwszy w Polsce, w wersji "work in progress", czyli przed finalną obróbką, to " Dzień i Noc", pełnometrażowy film łączący fabułę z dokumentem. Stanowią go przeplatające się opowieści o sile kobiet i życiu blisko natury, w obecności zjawisk nadprzyrodzonych i magii. Film przywołuje pamięć zbiorową najstarszego pokolenia kobiet z Roztocza. Wskrzesza i uwiecznia obrzędy, pieśni, magię i folklor świata, który nieubłaganie odchodzi w przeszłość, a o istnieniu którego nie można zapomnieć. W filmie zobaczymy m.in. Sandrę Korzeniak i Stefana Szmidta. Zdjęcia w całości zostały nakręcone na terenie województwa lubelskiego , w tym w Aleksandrowie, Obszy, Puszczy Solskiej, rezerwacie przyrody Obary, Rudzie Zagrody, Zastawiu, Guciowie, Zaburzu. Reżyserami filmu są pochodząca z pobliskiego Biłgoraja Katarzyna Machałek oraz Łukasz Machowski. Para od lat mieszka w Londynie i realizuje filmy na całym świcie w tym w Chinach, Finlandii, Nowym Jorku.

W sobotnie popołudnie LAF-owicze jako pierwsi po Festiwalu w Montrealu zobaczą " Maskę" w reż. Hanki Brulińskiej. Ten krótkometrażowy obraz powstały na podstawie twórczości Stanisława Lema to podróż do wnętrza psychiki sztucznej inteligencji, zyskującej samoświadomość, wolność i zdolność kochania. Uduchowione SI przemierza nowe obszary jestestwa w poszukiwaniu prawdy o duszy, nie tylko własnej, niespodziewanie zyskanej, ale też cudzej. Ból istnienia, którego doświadcza bohaterka, ukazuje różne wymiary wolności o samostanowieniu, wolności metafizycznej, a jednocześnie niewoli, jaką może stać się miłość. Po projekcji z widzami spotka się reżyserka.

ALL YOU NEED IS LAF