Mecze jak najlepsze filmy akcji

Kto nie lubi dobrego filmu akcji, z dreszczykiem emocji, huśtawką nastrojów i nieoczekiwanym zakończeniem? Takie właśnie bywają mecze nie tylko piłki nożnej. Postanowiliśmy przypomnieć niektóre niesamowite comebacki.

Kibiców takie mecze przyprawiają niemal o zawał serca, a bukmacherów o szybsze bicie serca, bo kursy w zakładach live zmieniają się co chwilę. Zwroty akcji w końcówkach najważniejszych wydarzeń sportowych to jednak esencja i piękno sportu. To historie, które zapadają w pamięć i są opowiadane przez lata. Nic więc dziwnego, że każdy czeka i marzy o takich pamiętnych występach. A w XXI wieku takich niesamowitych zwrotów akcji nie brakowało. Oto najlepsze przykłady.

W europejskich pucharach wszystko jest możliwe

Chociaż poziomem gry były lepsze finały europejskie finały rozgrywek piłkarskich, to w Polsce najbardziej pamiętać się będzie dwa. Jeden nie tylko z powodu rodzimego akcentu, czyli polskiego bramkarza. Stambuł, 2005 rok. Liverpool z Polakiem w bramce w pierwszej połowy jest oszołomiony grą i skutecznością AC Milan. Do przerwy 0:3, ale kibice angielskiej drużyny nie tracą wiary. W drugiej połowie „The Reds” wracają do gry. Ba doprowadzają do remisu 3:3 i do rzutów karnych. Tam ma miejsce słynny ”taniec” polskiego golkipera, który dekoncentruje strzelców włoskiej drużyny. Anglicy zgarniają tytuł. To jeszcze nie był XXI wiek, ale finał LM 1999 do dziś jest wizytówką tych elitarnych rozgrywek. Zespół z Monachium niemal do końca meczu prowadził 1:0, ale dwa gole w 90 minucie wstrząsnęły Bawarią i Niemcami, a puchar trafił do Manchesteru.

Na przekór bukmacherom, czyli odrabiać trzeba umieć

Nie tylko finały były niezapomniane. W ostatnich latach już faza pucharowa tych europejskich rozgrywek piłki nożnej dostarcza niesamowitych emocji. Kilka lat temu fani dostali namacalne dowody, że w futbolu nic nie jest pewne. Wiosną 2017 roku Barcelona przegrała z klubem z Paryża 0:4 w pierwszym meczu. Przed rewanżem nastroje były minorowe w stolicy Katalonii, a gdy Francuzi wyrównali na 1:1 szanse wydawały się być iluzoryczne. Kurs live na awans Barcelony poszybował jeszcze bardziej. Do 88 minuty było 3:1 dla Barcy, która potrzebowała 3 goli do awansu. Niemożliwe? A jednak udało się! W maju role się odwróciły, bo to kibice Barcelony byli w szoku i przeżyli osobisty dramat. Na Camp Nou Barca pokonała Liverpool 3:0. Rewanż w Anglii miał być formalnością, ale… Katalończycy przegrali 0:4 i niespodziewanie odpadli z rozgrywek.

Nie tylko piłka nożna, czyli thriller w końcówkach

W futbolu niesamowitych końcówek nie brakuje i regularnie kibice ich doświadczają. Ot najświeższy przykład, polska liga pierwsza kolejka w 2021 roku, “Biała gwiazda” prowadziła 3:0, by ostatecznie przegrał z gliwickim zespołem 3:4. W innych sportach wcale nie jest gorzej. Do historii przeszła 1 Wenta, czyli słynny cytat, że szkoleniowca reprezentacji Polski w piłce ręcznej w meczu z Norwegią na Mistrzostwach Świata w 2009 roku.

Biało-czerwoni wzięli time out i nie tylko zdołali obronić akcję, ale i rzutem zza połowy zdobyć zwycięską bramkę. W hokeju na lodzie, zwłaszcza w amerykańsko-kanadyjskiej lidze dzieje się wiele, ale pamiętne play offy miały miejsce w 2010 roku. Zespół z Bostonu wygrał trzy pierwsze mecze z Filadelfią, potem trzy przegrał. W siódmym decydującym meczu bostończycy prowadzili 3:0. Wydawało się, że nic im nie stanie na przeszkodzie w awansie do finału konferencji, lecz drużyna z Filadelfii wygrała 4:3 i to ona przeszła dalej.

W koszykówce za oceanem również dzieją i działy się wielkie rzeczy. Gdy po trzech kwartach przegrywa się 41:74 to co można sobie myśleć? Koszykarze z Utah pokazali, że wciąż można wierzyć w wygraną (107:103). Z kolei w innym meczu jeden z graczy w 33 ostatnie sekundy meczu rzucił 13 punktów i doprowadził do jednopunktowego zwycięstwa swojej drużyny.

Jak widać sport dostarcza czasem gotowe scenariusze filmowe. Nic więc dziwnego, że w ostatnich latach powstaje coraz więcej filmów dokumentalnych poświęconych właśnie drużynom czy gwiazdom sportu.