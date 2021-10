Mia Wasikowska, Vicky Krieps i Tim Roth w filmie "Wyspa Bergmana"

"Wyspa Bergmana to chyba mój pierwszy film, który w jakiś sposób "sam" został napisany, bez bólu, jaki zwykle odczuwam podczas pisania. Miałam wrażenie, że otwierają się zamknięte do tej pory drzwi, a wyspa Fårö to umożliwiła. Po raz pierwszy poczułam, że mogę swobodnie poruszać się między różnymi wymiarami – przeszłością, teraźniejszością. Rzeczywistością w fikcji lub fikcją w rzeczywistości…" - dodaje reżyserka.