Michał Fajbusiewicz z programu "997" zaprasza na film "kRAJ". W kinach od 27 sierpnia.

Z okazji zbliżającej się wielkimi krokami premiery czarnej komedii "kRAJ" powstał wyjątkowy spot, w którym do kina widzów zaprasza sam Michał Fajbusiewicz – twórca legendarnego programu "997"! "kRAJ" to przewrotna czarna komedia, która z przekąsem komentuje otaczającą nas polską rzeczywistość. To 6 "dzikich historii", które łączy jedno – Polska. Każda z nich sprawdzi się jako oddzielna historia, razem stanowią spójną całość. Wszystkie bazują na z pozoru prozaicznych sytuacjach, które przybierają nieoczekiwany obrót doprowadzając bohaterów na skraj wytrzymałości. Film w zgrabny sposób wyśmiewa wybrane polskie piekiełka. Są roztrzepani kierowcy, kontrola urzędu skarbowego czy kłótnie sąsiedzkie.