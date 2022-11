Michał Kondrat o "Proroku": to nie jest film o Kościele, ale o realiach PRL za Gomułki

Czy obecnie jest dobry moment na film o Kościele i Prymasie?

"Prorok" to nie jest film o Kościele, ale przede wszystkim o realiach PRL za czasów Gomułki i człowieku, który miał odwagę, by rozegrać szachy z władzą. To jest uczciwie zrobione kino sensacyjno-historyczne, które ma być odpowiedzią na długo oczekiwaną potrzebę społeczną. Uważam, że zawsze jest dobry czas na dobry film na ważny temat. Ponadto, biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie różne skandale osłabiły zaufanie społeczeństwa do Kościoła katolickiego, myślę, że film "Prorok" jest bardziej potrzebny niż kiedykolwiek wcześniej. Liczę, że postać Prymasa zainspiruje nie tylko księży, ale też polityków czy zwykłych obywateli do tego, żeby szukać porozumienia dla dobra narodu, do pojednania spolaryzowanego przez partie polityczne społeczeństwa.