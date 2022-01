Mikołaj Roznerski szczerze o mężczyznach. Sprawdźcie, czego nie wiecie o facetach

Monika Rosmanowska: Czego my, kobiety nadal nie wiemy o mężczyznach?

Mikołaj Roznerski*: To, co skrywamy w środku, przypomina studnię bez dna, podobnie jest u was – kobiet. Nie jestem w stanie określić tego jednym czy dwoma zdaniami. Na pewno wybierając się do kina na "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach", czegoś nowego się panie o nas dowiecie. Natomiast proszę traktować ten film i przede wszystkim ten tytuł jako pewną metaforę. Myślę, że tak jak my uczymy się was przez całe życie, tak i wy uczycie się nas. I to pozwala nam budować dobre relacje.