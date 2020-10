"Minamata" filmem zamknięcia 28. edycji EnergaCAMERIMAGE

Sztuka filmowa potrafi doskonale naśladować zawiłe ścieżki prawdziwego życia, a tworzone w jej ramach opowieści oddziałują na emocje i intelekt widzów z różnych regionów świata. Sztuka filmowa potrafi jednak również podnosić żmudną codzienność do artystycznej potęgi, naświetlać mroki ludzkiej natury w taki sposób, że w fikcyjnych historiach złożonych z ruchomych obrazów rozpoznajemy siebie samych. To zaledwie kilka z licznych społeczno-kulturowych refleksji, którymi reżyser Andrew Levitas dzieli się w swoim drugi pełnometrażowym filmie Minamata. Opowiada w nim porywającą i zarazem przerażającą historię prywatnej wojny wytoczonej przez legendarnego amerykańskiego fotoreportera W. Eugene’a Smitha korporacji, której lekceważący stosunek do reguł bezpieczeństwa skutkował zatruwaniem toksyczną rtęcią rzeki przepływającej przez japońskie miasto Minamata. Artystyczna wściekłość Smitha spowodowała, że trwające całymi dekadami cierpienie mieszkańców zostało uwiecznione na fotografiach, które obiegły cały świat, a dzięki artystycznym zdjęciom Benoît’a Delhomme’a Minamatę czeka ten sam los.