Nowy superprzebój Netfliksa. Za rolę w filmie otrzymała 20 mln dol.

Do filmu finansowanego przez Netfliksa zatrudniono trzy topowe hollywoodzkie gwiazdy: Dwayne'a Johnsona, Ryana Reynoldsa i Gal Gadot. Według Forbesa znajdują się one w pierwszej dziesiątce najlepiej zarabiających aktorów i aktorek. Wprawdzie panowie w Hollywood są na ogół lepiej wynagradzani niż panie, to jednak zgodnie z duchem czasu gaża gwiazd "Czerwonej noty" była jednakowa. Cała trójka zgarnęła zgodnie po 20 mln dol. Za kolejną produkcję Netfliksa Gadot również otrzymała 20 mln dol.