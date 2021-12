Moda z ekranu - pomysły na stylizacje prosto z kina

Powrót do lat dziecięcych z serialem "Stranger Things", wybieraj luźne fasony!

Jeśli lubisz ubierać się w sportowe zestawy, które zaintonują Twój nieco casualowo, nowoczesny styl to koniecznie odwzoruj stylizacje zaczerpnięte z serialu "Stranger Things". Co założyć, by wkomponować się w ten nieco fantastyczny, ale i mroczny świat? Kup bluzę w nieco większym rozmiarze z modnym nadrukiem, bądź sięgnij po sprytnie wykończone legginsy. Taki zestaw jest bardzo nowoczesny, ale również uniwersalny. Bo możesz założyć do niego buty na obcasie i popędzić na randkę, nałożyć conversy i kurtkę, by świetnie zaprezentować się na koncercie. Świetnie i wygodnie sprawdzą się tu także sneakersy, które swoją lekkością ułatwią Ci poruszanie się w bardzo intensywnie zaplanowanym dniu.