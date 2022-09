Najważniejszy dokumentalista naszych czasów laureatem Festiwalu EnergaCAMERIMAGE

Alex Gibney to także niezwykle aktywny zawodowo producent promujący projekty dokumentalne, które bez jego wsparcia prawdopodobnie nigdy nie ujrzałyby światła dziennego, a także wszechstronnie utalentowany dziennikarz, piszący m.in. dla The Atlantic i The Huffington Post. Gibney wyreżyserował też odcinki seriali fabularnych, takich jak Billions czy The Looming Tower, a obecnie jest na etapie preprodukcji thrillera o wojnie w Wietnamie zatytułowanego Two Wolves z udziałem Viggo Mortensena i Caleba Landry Jonesa.