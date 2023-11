"Napoleon" to spektakularne widowisko. Murowany kinowy hit

Współpraca Ridleya Scotta i Dariusza Wolskiego cały czas pięknie kwitnie. Panowie kolejny raz stanęli razem do projektu. Są jeszcze w stanie czymś zaskoczyć widzów? Tak! I to jak. Ich "Napoleon" to historia, którą niby dobrze znamy i przebieg tej opowieści nie powinien być zaskoczeniem (jeśli ktoś chociaż trochę uważał na lekcjach historii), ale to, jak ten film jest poprowadzony, i jak zrealizowane zostały sceny batalistyczne, będzie dla was dużą frajdą.