WP Film Poczta TV ONLINE Program TV Menu Aktualności

Aktualności Zwiastuny

Zwiastuny Recenzje

Recenzje Magazyn WP Film

Magazyn WP Film #Dziejesiewkulturze

#Dziejesiewkulturze Wywiady Yoli

Wywiady Yoli Patronaty

Patronaty Katalog Filmów

Katalog Filmów Katalog Ludzi

Katalog Ludzi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Aktualności Zwiastuny Recenzje Magazyn WP Film #Dziejesiewkulturze Wywiady Yoli Patronaty Katalog Filmów Katalog Ludzi Wideo Najnowsze Popularne Aktualności + 5 dobry filmco warto obejrzeć?jaki filmpremiera dvddzień kobiet Informacja prasowa Dzisiaj, 08-03-2021 11:34 Materiał partnera: Galapagos Films NASTRÓJ SIĘ NA KOBIECY WIECZÓR! NAJPIĘKNIEJSZE FILMY O MIŁOŚCI (I NIE TYLKO) NA BLU-RAY I DVD! Barwne kwiaty, długa kąpiel i wieczór spędzony na odpoczynku – taki scenariusz doskonale dopełni nadchodzący Dzień Kobiet. Do ideału brakuje jedynie filmów! Z myślą o tym wyjątkowym dniu wybraliśmy kultowe filmy i seriale, które możecie zobaczyć na Blu-ray i DVD. Na liście nie zabraknie ponadczasowych historii o miłości, emocjonujących losów znanych kobiecych bohaterek i lekkich nastrojowych komedii. Share NAJPIĘKNIEJSZE FILMY O MIŁOŚCI (I NIE TYLKO) NA BLU-RAY I DVD! Źródło: Materiały prasowe Tragiczne losy Rose ( Kate Winslet) i Jacka ( Leonardo DiCaprio) na trwałe zapisały się w historii kinematografii. Superprodukcja ,,Titanic” (reż. James Cameron) zdobyła aż jedenaście Oscarów i do dziś znajduje się na trzecim miejscu listy najbardziej kasowych filmów w historii kina (przez dwanaście lat pozostając liderem ranking). Rose, zaręczona z majętnym Caledonem, na pokładzie olśniewającego statku zakochuje się w biednym, amerykańskim rysowniku, Jacku. W jednej z najsłynniejszych scen bohaterka staje na krańcu statku i wspólnie z Jackiem podziwia bezkres oceanu. Później musi dokonać wielu trudnych wyborów, które zmienią jej życie na zawsze. Mimo upływu ponad 20 lat od premiery, ,,Titanic” ciągle wzrusza kolejne pokolenia. materiały partnera ,,Titanic” dostępny jest na Blu-ray i DVD! Źródło: materiały partnera W Dzień Kobiet nie może zabraknąć kultowej komedii romantycznej. W ,,Kiedy Harry poznał Sally” (reż. Rob Reiner) główni bohaterowie zastanawiają się, czy przyjaźń damsko-męska istnieje. Mimo wielu początkowych nieporozumień, Sally ( Meg Ryan) i Harry ( Billy Crystal) zbliżają się do siebie, wspólnie przeżywając kolejne życiowe zakręty. Sally wypłakuje się na ramieniu przyjaciela, gdy jej były narzeczony bierze ślub, a Harry z pomocą Sally przechodzi przez trudny rozwód. Wszystkie ich drogi prowadzą jednak do miłości, na dodatek w komediowym wydaniu! materiały partnera Kultowa komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie na DVD! Źródło: materiały partnera Skoro świętujemy Dzień Kobiet, koniecznie musimy obejrzeć losy wyrazistych bohaterek z filmu ,,Diabeł ubiera się u Prady”. Nowy Jork, słynni projektanci i najważniejszy magazyn poświęcony modzie – właśnie tam wymarzone stanowisko zdobywa Andy ( Anne Hathaway). Szybko okazuje się, że do ogromnych zalet nowej pracy dochodzi jedna, drobna wada: koszmarna szefowa Miranda ( Meryl Streep). Andy robi wszystko, by sprostać wymaganiom Mirandy, powoli przejmując jej cechy charakteru. Czy będzie jednak w stanie poświęcić swoje wartości, by za wszelką cenę pozostać w biznesie? Komediodramat ,,Diabeł ubiera się u Prady” zachwycił widzów i krytyków na całym świecie. Film nominowany był do Oscarów oraz Złotych Globów. materiały partnera Meryl Streep i Anne Hathaway na jednym ekranie! Źródło: materiały partnera Fatalna pierwsza randka? Od tego zaczyna się znajomość restauratorki Holly ( Katherine Heigl) z szefem telewizyjnego działu sportowego Messerem ( Josh Duhamel) w filmie ,, Och, życie” (reż. Greg Berlanti). Przez kolejne lata mijają się ze sobą podczas wspólnych imprez organizowanych przez parę znajomych. Wszystko zmienia się, gdy właśnie ta para znajomych ginie w wypadku samochodowym, zostawiając Holly i Messerowi… córkę! Bohaterowie mają zupełnie odmienny styl życia, decydują się jednak wspólnie wychować dziewczynkę. Ciągłe nieporozumienia, zabawne zwroty akcji i rosnące uczucie wypełniają dom, w którym mieszkają. Oprócz opieki nad córką przyjaciół będą musieli podjąć inną, ważną decyzję. materiały partnera ,,Och, życie” do kupienia na Blu-ray i DVD! Źródło: materiały partnera Nadchodzący Dzień Kobiet to również doskonała okazja do spotkań w gronie przyjaciół. Urozmaicenie wieczoru zapewni kultowy serial ,,Dziewczny”. Cztery dwudziestokilkuletnie przyjaciółki muszą nagle wkroczyć w dorosłość, w której coraz mniej jest czasu na nocne zabawy, bezpłatne staże i ciągłe randki. Mimo to wspólnie przechodzą kolejne życiowe kryzysy, poszukując w wielobarwnym Nowym Jorku własnej tożsamości. Serial ,,Dziewczyny” zdobył wiele nagród i nominacji, w tym Złote Globy m.in. w kategorii Najlepszy serial komediowy lub musical. materiały partnera Serial ,,Dziewczyny” można znaleźć w pakiecie lub jako pojedyncze sezony na DVD! Źródło: materiały partnera Inne filmy i seriale biorące udział w akcji NASTRÓJ SIĘ NA KOBIECY WIECZÓR: HANNAH I JEJ SIOSTRY, reż. Woody Allen, USA 1986 Najstarsza córka - Hanna (Mia Farrow) jest oddaną żoną, kochającą matką i odnosząca sukcesy aktorką. Jest także prawdziwą i lojalną podporą dla swoich dwóch, ciągle jeszcze szukających celu w życiu sióstr - Lee (Barbara Hershey) i Holly (Dianne Wiest). Gdy jednak doskonale uporządkowany świat Hannah zostaje zniszczony przez siostrzaną rywalizację, kobieta zdaje sobie nagle sprawę, że jest tak samo samotna i zagubiona jak wszyscy inni. Aby się odnaleźć, musi dokonać wyboru między niezależnością rodziny, z którą żyje, a rodziną, bez której żyć nie może. MANHATTAN, reż. Woody Allen, USA 1917 Dwukrotnie nominowany do Nagrody Akademii (za scenariusz i dla najlepszej aktorki drugoplanowej), uznany za jeden z najlepszych filmów w dorobku Woody Allena. 42-letni mieszkaniec Manhattanu Isaak Davis (Allen), ma pracę, której nienawidzi, dziewczynę, której nie kocha i byłą żonę – lesbijkę (Streep), piszącą szczerą książkę o ich małżeństwie. Wszystko zmienia się gdy poznaje seksowną i inteligentną Mary (Keaton). Davis rozstaje się z dziewczyną, rzuca pracę i wreszcie zaczyna cieszyć się życiem. SEKS W WIELKIM MIEŚCIE, reż. Michael Patrick King, USA 2012 Przez bardzo długi czas Carrie Bradshaw szukała miłości nie tam, gdzie powinna... ale zawsze w pięknych butach. Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda w cztery lata po zakończeniu kultowej serii telewizyjnej. Rozwijając karierę zawodową, dbając o związki, doświadczając radości macierzyństwa i żyjąc na Manhattanie, dziewczyny zdają sobie sprawę bardziej niż kiedykolwiek, że prawdziwa przyjaźń nigdy nie wychodzi z mody. Przejmujący, wyrazisty i pełen dumy Seks w wielkim mieście to list miłosny, na który fani tak bardzo czekali - teraz w serii Zakochane kino. SEKS W WIELKIM MIEŚCIE 2, reż. Michael Patrick King, USA 2012 Zabawa, moda, przyjaźń. Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) i Miranda (Cynthia Nixon) spotykają się w przezabawnym sequelu, aby cieszyć się smakiem życia w Nowym Jorku - i poza nim. Co dzieje się, kiedy powiesz sakramentalne "Tak"? Życie jest takie, o jakim zawsze marzyły, ale nie byłby to Seks w wielkim mieście, gdyby nie przyniósł kilku nowych niespodzianek. Tak czy inaczej, czasem po prostu musisz się wyrwać z dziewczynami! PRETTY WOMAN, reż. Garry Marshall, USA 1990 „Pretty Woman” to współczesna, kultowa już wersja bajki o Kopciuszku. Zaradna i żywiołowa prostytutka Vivian Ward (Julia Roberts) przypadkiem spotyka przystojnego milionera Edwarda Lewisa (Richard Gere). Gdy Edward kupuje towarzystwo Vivian na kilka dni, żadne z nich nie podejrzewa, że wkrótce ich znajomość przerodzi się w ponadczasowy romans. ZAKLINACZ KONI, reż. Robert Redford, USA 1998 W wyniku tragicznego wypadku podczas konnej przejażdżki czternastoletnia Grace (Johansson) i jej ukochany koń Pielgrzym odnoszą poważne obrażenia, a jej przyjaciółka ginie na miejscu. Dziewczynka nie może otrząsnąć się po tragedii. Zdesperowana matka (Thompson) postanawia zabrać Grace i konia do zaklinacza (Redford). ZAKOCHANA ZŁOŚNICA, reż. Gil Junger , USA 1999 W tej wyjątkowej wersji "Poskromienia złośnicy" znajdziesz wciągającą i wciąż aktualną historię, mnóstwo zabawnych gagów i rewelacyjną rockową muzykę. Rozwiedziony ojciec narzuca swym nastoletnim córkom surowe reguły. W myśl jednej z nich młodsza Bianca może zacząć się umawiać z chłopakami dopiero wtedy, gdy jej starsza siostra pójdzie na randkę. Problem w tym, że Kat (Julia Stiles) wcale na tym nie zależy! LEPIEJ PÓŹNO NIŻ PÓŹNIEJ, reż. Nancy Meyers, USA 2011 Harry Langer prowadzi wygodne i szczęśliwe życie. Jego partnerką jest młodsza od niego kobieta, która w zasadzie mogłaby być jego córką. Wszystko zmienia się, kiedy Harry poznaje matkę ukochanej. Okazuje się, że oboje mają ze sobą wiele wspólnego... WPŁYW KSIĘŻYCA, reż. Norman Jewison Laureaci Nagrody Akademii Olympia Dukakis (Najlepsza Aktorka Drugoplanowa, 1987) i Nicolas Cage (Najlepszy Aktor, "Zostawić Las Vegas", 1995) wcielają się w postaci tej czarującej komedii romantycznej o przesądnej wdowie z Brooklynu (Cher), która czuje się gotowa, by ponownie wyjść za mąż. Jednak tym razem planuje zrobić to właściwie – nawet jeżeli oznacza to, że będzie musiała powiedzieć "tak" mężczyźnie, którego tak naprawdę nie kocha. Kiedy niespodziewanie zakochuje się w bracie swojego narzeczonego Ronnym (Nicolas Cage), wywołuje lawinę przezabawnych romantycznych perypetii, które komplikują jej losy. RYBKA ZWANA WANDĄ, USA 1988, reż. John Cleese / Charles Crichton Do Londynu przybywa czwórka bandytów, którzy mają zamiar obrabować salon jubilerski. Są wśród nich seksowna Amerykanka Wanda (Jamie Lee Curtis), szef gangu George (Tom Georgeson), jego zausznik, kochający zwierzęta jąkała Ken (Michael Palin) oraz zabójca Otto (Kevin Kline) - kochanek Wandy, którego złodziejka przedstawia wszystkim jako swojego brata. Doskonale obmyślony skok przebiega dokładnie według planu i w ręce szajki wpadają brylanty warte kilkanaście milionów funtów. Wszystko zmieni się, gdy grupa zacznie kłócić się o pieniądze. ROMEO I JULIA, reż. Baz Luhrmann, USA 1996 W miasteczku Verona Beach na Florydzie rodziny Montekich i Kapuletów rywalizują między sobą. Pewnego dnia Romeo Monteki (Leonardo DiCaprio) pojawia się na przyjęciu organizowanym przez Kapuletów, gdzie poznaje Julię (Claire Danes). Jej ojciec chciałby wydać ją za wpływowego Davida Parysa (Paul Rudd). Ślub córki pozwoliłby mu zwiększyć swoje wpływy w mafijnym światku. Julia jednak zakochuje się bez pamięci w Romeo… MOULIN ROUGE!, reż. Baz Luhrmann, USA 2001 Olśniewająca wizualnie opowieść o miłości, filmowa pochwała, prawdy, wolności i piękna. Nicole Kidman lśni najjaśniejszym blaskiem w roli Satine - pięknej kurtyzany i zachwycającej gwiazdy najsłynniejszego i najbardziej skandalizującego nocnego klubu Paryża przełomu wieków - Moulin Rouge. Młody poeta, Christian (Ewan McGregor) opuszcza swój rodzinny dom i przenosi się na Montmartre, gdzie poznaje Henri Toulouse-Lautreca, który wprowadza go w świat paryskiej bohemy. W sławnym kabarecie Moulin Rouge Christian poznaje jego największą gwiazdę - Satine - tancerkę, piosenkarkę i kurtyzanę, w której kochają się wszyscy męscy bywalcy klubu. Satine nie chce być tancerką, marzy by zostać prawdziwą aktorką. Książę Worcester godzi się sfinansować kosztowną rewię z jej udziałem po warunkiem, że Satine zostanie jego kochanką. Satine jest natomiast zakochana w Christianie... PRZYJACIELE, komplet sezonów, USA 1994 Salwy śmiechu, miłosne uniesienia i hektolitry kawy – teraz to wszystko może być twoje! Zasiądź przed telewizorem i raz jeszcze obejrzyj przezabawny, kultowy serial o niezwykłej potędze przyjaźni. Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler i Ross zawsze mogli na sobie polegać. Kompletna kolekcja 10 sezonów zawiera 45 płyt DVD - wszystkie 236 odcinków i ponad 19 godzin ekscytujących dodatków. Materiał partnera: Galapagos Films Podziel się opinią Share WP film film Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku