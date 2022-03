Neo i Trinity powracają w kolejnej odsłonie kultowej serii filmów

Cudownie było zobaczyć ich ponownie w tym filmie. Są w idealnym wieku by właśnie teraz opowiedzieć tę historię. Właściwie wszyscy jesteśmy – mówi reżyserka filmu, Lana Wachowski. Za kilka lat nie byłoby to już możliwe, kilka lat temu efekt końcowy nie miałby takiej wagi, ale teraz wszystko wydaje się być w idealnym momencie. Kiedy w filmie Keanu mówi o tym, że wydaje mu się że, wszystko czego dokonał w życiu, nie miało żadnego znaczenia, pojawia się w widzu pytanie, które będzie go nurtować aż do ostatnich scen. Bo na pewnym etapie życia zaczynasz zadawać sobie pytania o to, co jest prawdziwe. I to, co naprawdę ma znaczenie staje się coraz bardziej i bardziej nieuchwytne – tłumaczy.