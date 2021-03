Netflix uszczelnia platformę. Koniec dzielenia się hasłami.

W ostatnich dniach, subskrybenci Netfliksa, podczas próby logowanie się do serwisu mogli zobaczyć następującą wiadomość: "Jeśli nie mieszkasz z właścicielem konta, potrzebujesz własnego, aby móc kontynuować oglądanie". W kolejnym kroku widz musiał potwierdzić swoją tożsamość. Można było wybrać jedną z dwóch opcji: poprzez smsa lub maila.

Użytkownicy Netfliksa mogli jednak skorzystać z "furtki awaryjnej" i zdecydować się na późniejszą weryfikację. W takim przypadku ponowne podejście do potwierdzenie tożsamości ma się pojawić za pewien czas. Przedstawiciel Netfliksa poinformował, że na ten moment to jedynie faza testów. Choć działania największego serwisu filmowego są jasne. "Chcemy upewnić się, że ludzie korzystający z konta mają do tego uprawnienia".