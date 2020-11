Nic w kinie w 2020 r. nie będzie szokować tak, jak "Magnezja"

Żeby nakreślić wam mniej więcej, gdzie jesteśmy: międzywojnie, pogranicze polsko-sowieckie. Umiera głowa rodziny, a właściwie to szef przestępczego klanu Lewenfiszów. Władzę bierze w swoje ręce Róża Lewenfisz, najstarsza córka (w tej roli Maja Ostaszewska, jakiej jeszcze nie znacie). Róża ma u swojego boku siostrę Zbroję (w tej wyjątkowej roli Borys Szyc), która jednym uderzeniem pięści jest w stanie położyć rosłego chłopa na deski. Jest jeszcze pochmurna Lila, bękart (Małgorzata Gorol), która przez sporą część historii w ogóle się nie liczy, ale oczywiście wszystko do czasu.

Kino gangsterskie wymieszane z westernem, czarną komedią, rodzinnym dramatem – to byłoby takie prostsze wyjaśnienie, z czym mamy do czynienia w "Magnezji". Ale nie może być tak łatwo w przypadku filmu, w którym jest np. scena seksu analnego ucharakteryzowanego na kobietę z nabrzmiałymi piersiami Borysa Szyca z ledwie przytomnym od narkotyków kochankiem Erwinem, w którego wciela się bezbłędny i odjechany Bartosz Bielenia.

"Magnezja" to prawie dwugodzinna jazda bez trzymanki. Maciej Bochniak, który także pisał scenariusz do tego filmu, nie wcisnął ani razu hamulcu. I dobrze, bo w zalewającej nas fali dramatów i komedii romantycznych czekamy na filmy, które będą charakterne, będzie się o nich mówić, a podczas seansu zbierać szczękę z podłogi. Fantazja jak w "Disco polo". Humor… ostro balansujący na granicy. Żartów z "chłopa przebranego za babę" kabarety dostarczyły nam już tyle, że część widzów poczuje się zniesmaczona, ale w "Magnezji" Zbroja ma rację bytu. Szyc w tej roli jest bezbłędny. Dramatyczny i komiczny zarazem.

Maja Ostaszewska jako przywódczyni klanu, Andrzej Chyra (nie poznacie go!) jako demoniczny przywódca sowietów, Dawid Ogrodnik dzielący ciało z Mateuszem Kościukiewiczem, czy Agata Kulesza jako inspektor Stanisława Kochaj – taka obsada to kolejna dobra rekomendacja, by obejrzeć ten film, gdy tylko będzie to możliwe.