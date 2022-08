Nie chciał w tym grać. Przekonała go jedna rzecz

Jestem przekonany, że gdyby na próbę oddał ten sam materiał kilku różnym montażystom, ich wersje niewiele różniłyby się od siebie. O ile scenografowie nie mają lekko z Davidem, dla aktora jego styl pracy to gwarancja swobody. Nawet jeśli nie robimy prób, to zawsze można go o wszystko zapytać – czy to osobiście, czy przez telefon, czy mailem. On naprawdę chce wiedzieć, co aktor ma do powiedzenia. I z doświadczenia już wiem, że jeśli mu to odpowiada, to nie mówi wiele. Zazwyczaj zmienia temat, opowiada jakiś dowcip albo rozmawia o pogodzie. A potem wraca do pracy: "No to nakręćmy kolejną scenę, skoro już tu jesteśmy".