"Nie cudzołóż i nie kradnij" entuzjastycznie przyjęty na pierwszej publicznej projekcji podczas 23. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu

Po projekcji twórcy odpowiadali na pytania publiczności, która wypełniła Kino Skarb do ostatniego fotela. Z uwagą słuchali krótkich recenzji i odnosili się do nich podkreślając, że pokazywany publicznie film to wciąż nie jest jego finalna wersja. Widzowie zwracali uwagę na nietypową, ale wciągającą i budującą napięcie konstrukcję oraz na temat wiary i religijności, który został w filmie podjęty. Reżyser Mariusz Kuczewski mówił też o doborze muzyki do filmu, bo na ścieżce dźwiękowej Behemoth przeplatał się z Beethovenem.