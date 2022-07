"Nie cudzołóż i nie kradnij" z pierwszą publiczną projekcją na 23. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu

"Nie cudzołóż i nie kradnij" to opowieść o tym, jak nasze małe grzechy mogą doprowadzić do prawdziwej lawiny nieszczęść. W komedii pełnej zwrotów akcji każdy ma coś na sumieniu i każdy swoje winy będzie musiał odpokutować. W tym reżyserskim debiucie Mariusza Kuczewskiego, scenarzysty m.in. "Underdoga" i trzech części "Listów do M.", zobaczymy Mateusza Banasiuka, Julię Wieniawę, Cezarego Pazurę, Aleksandrę Popławską, Wojciecha Zielińskiego, Sebastiana Stankiewicza, Bartłomieja Firleta i Mariusza Drężka.