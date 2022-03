"Nie czas umierać" - Hit kinowy z najnowszą misją Jamesa Bonda już na 4K UHD, Blu-ray i DVD

Zawsze istotne jest, aby postawić Bonda w sytuacji bez wyjścia i obserwować jak się z niej wydostaje ­– mówi Fukunaga. Ale w scenach akcji to nie może być po prostu Bond zmierzający z punktu A do punktu B. Coś innego musi się również wydarzyć w tych sekwencjach. Nawet ja tracę uwagę gdy narracja się nie rozwija, dlatego na przykład we włoskiej sekwencji jest coś jeszcze, co rozgrywa się podczas sceny pościgowej – dodaje. Nie twierdzę, że wymyślamy kino na nowo, ale na pewno stawiamy Bonda w sytuacjach, w których do tej pory nie był postawiony.