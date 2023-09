Nie wstydzi się przeszłości. Tak mówi o swoim filmie dla dorosłych

Stallone w produkcji dla dorosłych widzów wystąpił w 1970 r. Jej oryginalny tytuł brzmiał "Przyjęcie u Kitty i Studa" (Stallone zagrał Studa). Był to półamatorski film, który nie wyróżniał się ostrymi scenami. Świat szybko o nim zapomniał, do czasu premiery superhitu "Rocky" (Stallone został wyróżniony dwoma nominacjami do Oscara - za scenariusz i pierwszoplanowego aktora). Dopiero wówczas "Przyjęcie u Kitty i Studa" trafiło do specjalnych kin mających w repertuarze filmy dla dorosłych widzów. Wtedy zmieniono mu tytuł na "Italian Stallion" ("Włoski ogier").