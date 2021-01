Nie żyje Tanya Roberts. Nagła, niespodziewana śmierć "dziewczyny Bonda"

Tanya Roberts była aktorką znaną z serialu "Różowe lata siedemdziesiąte", ale przede wszystkim zapisała się w popkulturze jako dziewczyna Bonda z filmu "Zabójczy widok" z 1985 r. Niestety, na początku 2021 r. świat obiega smutna informacja o śmierci Roberts. W rozmowie z "Hollywood Reporter" potwierdził to przedstawiciel aktorki, Mike Pingel.

Tanya mieszkała w Kalifornii. W Wigilię wyszła na spacer z psem, a gdy wróciła do domu, straciła przytomność. Musiała trafić do szpitala. Podłączono ją do respiratora, ale jak donoszą amerykańskie media - jej stan się nie poprawił ani na chwilę.