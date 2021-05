Nowe filmy z udziałem Gillian Jacobs, Denise Richards i Weroniki Rosati – majowe premiery VOD Galapagos Films

„Kiedyś było bosko” to opowieść o szukającej własnej drogi kobiecie, która powraca do miejsca, gdzie mieszkało szczęście, przyjaźń i miłość – uczucia, które powinny trwać wiecznie. Czy uda jej się odnaleźć je na nowo? Obsada: Gillian Jacobs ("Dzień z życia blondynki"), Jemaine Clement ("Co robimy w ukryciu") i Josh Wiggins ("Misja Greyhound").