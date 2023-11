Nowy hit Netfliksa. Polacy oglądają na potęgę. Więcej go nie zobaczą

Podczas udzielonego w marcu ubiegłego roku wywiadu dla Access Hollywood, Jim Carrey powiedział: - Cóż, odchodzę na emeryturę. Mówię poważnie. Mam dość. Jeśli anioły przyniosą jakiś scenariusz napisany złotym atramentem i powiedzą mi, że warto, aby ludzie to zobaczyli, mogę to zrobić. Ale teraz mówię: odchodzę (…) Naprawdę lubię swoje spokojne życie, naprawdę lubię malować obrazy, naprawdę kocham swoje życie duchowe. I czuję, że jest to coś, czego możesz nigdy nie usłyszeć od innych celebrytów, mam dość. Zrobiłem wystarczająco dużo. To mi wystarczy.