Numer jeden w Polsce. Jeden z najbardziej widowiskowych filmów roku

Co ciekawe, przed kinową premierą spodziewano się, że "Uncharted" poniesie spektakularną klęskę. I to wcale nie z powodu pandemii. Ekranizacja przygód Nathana Drake'a, bohatera serii gier komputerowych, męskiego odpowiednika Lary Croft, rodziła się bowiem w ogromnych bólach. Budżet filmu z 80 mln dol. wzrósł do 120 mln.