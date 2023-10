Numer jeden w Polsce. "Najgłupszy i najbardziej widowiskowy film roku"

"Meg 2: Głębia" to jeden z tych filmów, które wśród widzów i wśród krytyków gromadzą skrajnie różne oceny. Krytycy nazywają go "najgłupszym filmem roku", widzowie chwalą go za widowiskowość. Jak można się było spodziewać, premiera superprodukcji z Jasonem Stahamem na platformie HBO Max okazała się dużym sukcesem.