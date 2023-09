Od rapera do kompozytora. To L.U.C.stoi za porywającą muzyką do"Chłopów"

Jeszcze wcześnie, żeby to wszystko oceniać, ale już wszystko to, co się dzieje wokół "Chłopów" jest nagrodą. Po żadnej mojej płycie nie doświadczyłem takiego uznania, jak teraz. I rzeczywiście, jestem w szczególnym momencie życia. I masz rację, że idąc tą ścieżką, podjąłem ryzyko. I tak, wiązało się to z wieloma frustracjami. Na przykład taką, że kiedy wróciliśmy z Rebel Babel z płytą w poprzednim roku, to średnio ten powrót się udał. Nieszczególnie się przyjęła, ale też nie dziwi mnie to – sercem byłem już w "Chłopach" i nagrałem tę płytę właściwie tylko by zachować kontakt ze słuchaczami.