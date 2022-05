Oficjalny plakat 30. edycji EnergaCAMERIMAGE

Sprowadzone ponownie do Torunia żaby, szczególnie te złote, zadomowiły się w nim na dobre, aby to właśnie tutaj hucznie świętować jubileusz 30-lecia największego w Polsce, międzynarodowego festiwalu filmowego, którego są symbolem. Przy dźwięku znanego i tak charakterystycznego dla EnergaCAMERIMAGE muzycznego motywu, poprawiają ostatni element nienagannej garderoby, by wkrótce stać się bohaterkami gal i powędrować do naszych najznamienitszych laureatów. W tym skomplikowanym i nieprzewidywalnym świecie, prawdziwym, dumnym zwycięzcą zawsze pozostaje Złota Żaba, będąca festiwalowym uosobieniem wrażliwości, piękna, mądrości zawartej w filmowych historiach i współodczuwania z drugim człowiekiem.