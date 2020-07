"Ondyna". Bartosz Bielenia w filmie twórcy nominowanego do Oscara

Gdy Leo przyszedł na świat, życie jego rodziców: reżysera Tomasza Śliwińskiego i fotografki Magdy Hueckel zostało wywrócone do góry nogami. Chłopiec cierpi na nieuleczalną chorobę zwaną Klątwą Ondyny (CCHS). Objawia się to bezdechem w trakcie snu, czyli bez pomocy respiratora Leo mógłby się nie wybudzić. Oficjalnie cierpi na tę chorobę ok. 1200 osób na świecie.