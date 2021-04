Orły 2021: rozpoczęło się głosowanie! Ogłoszenie nominacji już 22 kwietnia

Ponad 130 produkcji - a dokładnie 31 filmów fabularnych, 83 dokumenty i 19 seriali - znalazło się na tegorocznej liście produkcji kandydujących do Polskich Nagród Filmowych, Orłów. Polska Akademia Filmowa z powodu pandemii wydłużyła okres kwalifikowania produkcji o dwa miesiące (do 28 lutego 2021). Ponadto po raz pierwszy w ponad dwudziestoletniej historii Orłów, do konkursu dopuszczono filmy, które planowały dystrybucję w kinach, ale ze względu na ich zamknięcie swoją premierę oraz co najmniej 7-dniowe rozpowszechnianie miały na platformach VOD dostępnych w Polsce w okresie zamknięcia kin. O Orła w kategorii Najlepszy Film walczy łącznie 40 produkcji - poza filmami fabularnymi, regulamin w tej kategorii spełnia także osiem dokumentów. Pełna lista tytułów kandydujących do Orłów dostępna jest na stronie www.pnf.pl.