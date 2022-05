Orły 2022: rozmowy o kinie - #4 Paweł Łoziński [podcast Open FM]

Paweł Łoziński opowiedział też przy okazji o tym, czym stworzenie "Filmu balkonowego" było dla niego. Te spotkania mi dużo bardzo dały, tak widzę z dystansu teraz. Okazało się, że po raz kolejny przekonałem się, doświadczyłem – bo na poziomie wiedzy to miałem, ale na poziomie doświadczenia niekoniecznie – po rozmowie z dwoma tysiącami ludzi, bo tyle tych rozmów miałem, nagle zrozumiałem, że się niczym nie różnimy: ja to oni, oni to ja. I w każdym kawałku każdego z bohaterów się gdzieś odnalazłem. I to jest bardzo uspokajające i nie ma co się nadymać, napinać, że się tam kimś jest: jest się człowiekiem po prostu – podkreśla twórca "Filmu balkonowego".