Orzeł 2022 za Osiągnięcia Życia dla Jerzego Skolimowskiego

Cieszę się, gdy co roku wśród nominowanych do Orłów ogłaszamy laureata nagrody specjalnej, twórcy z ogromnym dorobkiem i doświadczeniem filmowym, który tak wiele wniósł do współczesnego kina. Nie inaczej jest w tym roku kiedy Orłem za dorobek życia Akademia nagradza Jerzego Skolimowskiego, twórcę totalnego i niezłomnego, który za swoje kreatywne wybory często płacił jakością życia. Tak jak przy filmie "Ręce do góry", który nie spodobał się stalinowskiej władzy i spowodował, że Skolimowski musiał opuścić Polskę. Niezależnie od tego, że każdy kolejny film realizował w innym kraju był honorowany za nie nagrodami na najważniejszych festiwalach. W pewnym momencie wrócił do Polski gdzie nakręcił swoje trzy ważne filmy "Cztery noce z Anną", "Essential Killing" i "11 minut". Każdy z nich był nowatorski i odważny w formie i treści – powiedział Dariusz Jabłoński, prezydent Polskiej Akademii Filmowej.