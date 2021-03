Oscary 2021. Czy Polak zdobędzie nagrodę? Bukmacherzy oceniają

Najczęściej zadawanym pytaniem przez polskie media po ogłoszeniu nominacji jest to, czy statuetkę w kategorii “Najlepsze zdjęcia” dostanie Polak Dariusz Wolski za pracę przy filmie “Nowiny ze świata”. Zdaniem analityków STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, Polak zamyka podium kandydatów do zwycięstwa w tej kategorii. Kurs na takie wydarzenie wynosi 3.50, co oznacza, że za każde postawione 100 zł można wygrać 308 zł (po odjęciu 12% podatku od gier). Według STS większe szanse na wygraną od Polaka mają Joshua James Richards za zdjęcia do “Nomadland” (kurs 1.75) oraz Erik Messerschmidt za zdjęcia do “Mank” (kurs 2.25).