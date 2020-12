"Ostatni Komers" z Sandrą Drzymalską wygrywa na festiwalu w Gdyni

"Ostatni Komers" to pełnometrażowy debiut fabularny Dawida Nickela, który ma na koncie współpracę z Małgorzatą Szumowską („Body/Ciało” i „Twarz”). Jest także autorem scenariusza do filmu na motywach fragmentów powieści „Ma być czysto” Anny Cieplak. Za zdjęcia odpowiada jest Michał Pukowiec („Maryjki”). W obsadzie: Mikołaj Matczak („Mowa ptaków”), Michał Sitnicki, Sandra Drzymalska („Sole”), Nel Kaczmarek („Rojst”), Jakub Wróblewski („Kler”), Zofia Świątkiewicz („O mnie się nie martw”), Agnieszka Żulewska („Demon”) i Dobromir Dymecki („Nic nie ginie”). Za produkcję z ramienia No Sugar Films odpowiadała Marta Habior („Słodki koniec dnia”). Film trafi do kin w 2021 roku, dystrybucja Galapagos Films.