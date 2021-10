"Ostatni pojedynek". Średniowieczne #MeToo, kicz i fatalne fryzury

Pomijając złe fryzury, przez przynajmniej połowę filmu, jeśli nie lepiej, dominuje męskie spojrzenie. Najciekawiej się robi w chwili, gdy w końcu do głosu dochodzi Marguerite. Grająca ją Comer to jedna z tych młodych aktorek, które już za chwilę będą rządzić światem kina i seriali. Każdy, kto widział jej występ w "Obsesji Eve", wie, że Brytyjka może właściwie zagrać wszystko. W "Ostatnim pojedynku" chwali się to, że Comer nie szarżuje – jest przeważnie stonowana, ale gdy trzeba oddać dramat jej postaci, to robi to bez fałszywej nuty.