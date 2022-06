"Ostatni ślad" skupia się na losach Willa (Gerard Butler), którego żona znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Wszystkie skrywane sekrety i małżeńskie problemy szybko wychodzą na jaw. Gdy mężczyzna desperacko poszukuje prawdy, nieoczekiwanie sam staje się głównym podejrzanym. Od tego momentu zaczyna się wyścig z czasem i brutalna walka pozbawiona wszelkich reguł. Gdy coś zagraża jego żonie, cały świat stanie w ogniu. Will zrobi wszystko by rozwiązać tajemnicę i sprowadzić Lisę z powrotem do domu.